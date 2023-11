Juan Pablo Poletti presentó el gabinete que lo acompañará en su gestión como intendente

El intendente electo de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, presentó esta mañana el equipo de trabajo que lo acompañará durante el período 2023-2027. El esquema se compone de nueve secretarías e incorpora profesionales con amplia trayectoria en sus áreas específicas.

Al respecto el Poletti expresó: “Toda mi vida me he desempeñado como profesional de la salud, un área en la cual es clave armar equipos multidisciplinarios y eficientes. Eso es lo que buscamos para la ciudad. Somos un equipo plural y diverso, con distintas miradas. Para su conformación no pregunté desde qué partido político venía cada uno, sino las ganas que traen de cambiar Santa Fe y cómo pueden aportar a este gran objetivo.”

“También hemos puesto el acento en reducir la planta política. En este sentido, reorganizamos la estructura municipal y vamos a tener dos secretarías menos. La austeridad y la optimización de los recursos va a ser otro de los rasgos de este nuevo período. Esto es lo que nos pedían durante la campaña: menos asesores y más gestión. Hoy estamos dando una primera respuesta a esta demanda”, manifestó Poletti.

Finalmente, el futuro intendente subrayó lo que será uno de los ejes de trabajo: “Somos un equipo que privilegiará la escucha, así como también la capacidad de resolución de los problemas de la ciudad. Gestionaremos con un pie en el escritorio y el otro en el barrio, en la calle, en la plaza, en el club. Éstos son los espacios que queremos recuperar para las y los vecinos.”

Gabinete Municipal 2023-2027

● Secretaría General: Alejandro Boscarol

● Secretaría de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana: Sebastián Mastropaolo

● Secretaría de Producción y Empleo: María del Rosario Alemán

● Secretaría de Hacienda y Finanzas: José Serruya

● Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica: Felipe Franco

● Secretaría de Cultura: Luciana Ceresola

● Secretaría de Gestión Urbana Ambiental: Guillermo Ferrero

● Secretaría de Políticas Sociales: Hugo Marchetti

● Secretaría de Educación:Alicia Barletta

Asimismo, tendrán dependencia directa de la intendencia municipal Florencia Gentile en el área de Derecho y Vinculación Ciudadana, María Fernanda Vigil en Comunicación Pública y Relaciones Institucionales, Luis Mariano Cabal en Gestión de Riesgo, Eduardo Rudi en Agencia Santa Fe Hábitat y Víctor Gustavo Hadad como Coordinador de gestión. La Fiscalía Municipal estará a cargo del Dr. Miguel Molinari