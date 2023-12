Ariel Michaloutsos fue presentado como Gerente Deportivo de Newell's: "Vengo con un proyecto serio para progresar"

Este martes, el Club Atlético Newell's Old Boys hizo la presentación oficial de Ariel Michaloutsos como Gerente Deportivo. Micha, tal como se lo conoce en el Mundo Leproso, habló con la prensa y contó su proyecto a futuro.

“A veces el corazón te dice una cosa, la cabeza otra y a veces se alinean. Pero fuera de lo sentimental, yo llego con un proyecto serio y transparente para que el club pueda progresar”, destacó el nuevo mánager, quien firmó un contrato de dos años.

"Yo entiendo que los resultados son importantes, pero no se puede pensar sólo en el corto plazo, es correr atrás de la zanahoria. Hay que apostar a proyectos de mediano y largo plazo, pensar en un club para toda la vida. Si me va bien, será porque a Newell’s le va bien" remarcó sobre la importancia de encarar procesos a largo plazo.

De cara a las posibles incorporaciones, el flamante director deportivo aclaró: "Hoy en el mercado puedes buscar jerarquía y experiencia, en eso se incluye conocer también lo internacional, tener contactos y salir a ver lo que hay afuera. Y la otra opción son jugadores con potencial, tratando de minimizar el riesgo en ese sentido. A eso debemos apuntar".

"No creo que se necesite una gran cantidad de refuerzos. En general cuando traes siete u ocho jugadores en el mismo mercado, es difícil que todos rindan como se espera. No va a ser fácil ir a buscar, por competencia y economía, pero Newell’s por sí solo es un desafío y eso es lo que debe seducir a los jugadores" añadió con respecto a los refuerzos.

Por último, pidió que todos tiren para el mismo lado: "Mi idea es construir a largo plazo. Solo no puedo. Newell’s debe unirse, estar todos del mismo lado. Al hincha no se le puede pedir nada, pero para progresar debemos estar todos unidos. No voy a poder hacer todo lo que quiero de acá a un tiempo. Hay que dar pasos sólidos".

Escucha la presentación completa