Asumió la nueva Jefa de la Unidad Regional I

Este lunes, en la sede de la Unidad Regional I (URI), autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto al subjefe de la Policía provincial, pusieron en funciones a la nueva jefa, Margarita Romero, que hasta el momento se desempeñara al frente de la Unidad Regional XV (San Gerónimo).

"No soy una desconocida, soy oriunda de Recreo. No me he desconectado, tengo toda mi familia y amigos acá" aseguró a la prensa. Además, afirmó que "la situación, sabemos que está un poco complicada, vengo a poner una impronta y un nuevo cambio, en días van a ver nuevos resultados".

"Por 90 días se paralizaron todas la actividades administrativas y se sacaron a los oficiales a las calles con una nueva dinámica, con más presencia y para dar respuesta a la gente. Hay un plan en el cual se está realizando el relevamiento de todas las unidades (móviles)" detalló.

Asimismo, sostuvo que estas medidas tomadas por el Ministerio de Seguridad fueron bien recepcionadas por los policías que ya están en las calles.

Por su parte, Virginia Coudannes, destacó que Romero "es una persona que tanto el gobernador como el ministro entienden que tiene la capacidad y carácter para dirigir con ordenes claras y firmes a la fuerza".