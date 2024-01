Central: Jaminton Campaz no se presenta a entrenar y crece la incertidumbre por su futuro

Jaminton Campaz fue la gran figura de Rosario Central en la conquista de la Copa de la Liga Profesional 2023. El colombiano mantuvo un alto nivel que fue apoyado con goles y asistencias claves. Gracias a su gran rendimiento, la dirigencia Canalla se puso como máximo objetivo la renovación de su contrato, aunque la situación se complicó en las últimas horas.

Resulta que el Bicho no se presentó a entrenar en la vuelta a los entrenamientos para comenzar los trabajos de pretemporada. Si bien el club ejecutó la compra del 50% de su pase a Gremio, Campaz aún no arregló su contrato con el conjunto auriazul y pretende cobrar una deuda de 500.000 dólares que los brasileros mantienen con él.

Por el lado de la dirigencia, son optimistas de que la situación se resuelva pronto. No obstante, hasta que el jugador no ponga la rúbrica los hinchas Canallas seguirán cruzando los dedos para no perder a su estrella.