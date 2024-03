Horarios confirmados para los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo

Los horarios de los partidos amistosos que jugará la Selección Argentina en su gira por Estados Unidos durante la doble Jornada FIFA de marzo han sido confirmados. El equipo liderado por Lionel Scalonise está preparando para la Copa América 2024 que se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio de este año en el país de América del Norte.

El primer partido amistoso de la Albiceleste se jugará el viernes 22 de marzo a las 21:00 horas contra El Salvador en el Estadio Lincoln Financial Field (Philadelphia). El segundo encuentro del equipo campeón del mundo será frente a Costa Rica y se llevará a cabo el martes 26 de este mismo mes a las 00:00 horas en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum (Los Ángeles).