Así está Cacho Garay tras un año en la cárcel

Cacho Garay está en prisión hace menos de un año tras una denuncia por violencia de género realizada por su ex mujer Verónica Macías, y Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló cómo está la salud del humorista que no sale de su celda.

¿Cómo está de salud Cacho Garay en la cárcel?

“Me contaron desde adentro del penal los días difíciles que viene teniendo. Me decían que el humorista ingresó a la penitenciaría con 102 kilos, y ahora está pesando unos 80 kilos, en el proceso ha perdido más de 20 kilos”, comentó Juan.

En colación a esto, comentó unas palabras por los problemas de salud de Cacho: “El 85% de la visión del ojo derecho está afectada. Su próstata está deteriorada, y sigue avanzando. Cacho es insulino dependiente, y como consecuencia tiene los picos de baja y alta azúcar en sangre, ocasionando esto un desequilibrio al caminar”.

Por su parte, Juan aclaró que el humorista estaría atravesando un cuadro de depresión ya que no sale de su celda, y no deja de llorar en todo el día.

“Me contaban también que Cacho padece un estado depresivo como consecuencia de todas las cosas calumniantes que han ofendido su honor y reputación de tantos años. Se encuentra encerrado en su celda, casi que no habla con nadie y llora todo el tiempo”, cerró Juan Etchegoyen sobre la salud de Cacho Garay.

¿Por qué Cacho Garay está en la cárcel?

El miércoles 12 de abril del 2023, la Policía allanó el domicilio del humorista Juan Cacho Garay en Luján de Cuyo, Mendoza, tras la denuncia de su pareja por violencia de género y quedó detenido.

El artista fue detenido por tenencia de armas, algunas de ellas de fuego, luego de un allanamiento de la Policía de Mendoza en una vivienda de la ciudad de Luján de Cuyo, a partir de una denuncia que radicó su esposa por violencia de género.

Según los datos que trascendieron, la Policía halló en esa vivienda dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido, cuya tenencia no estaría autorizada. Además, se secuestró un machete y una hacha de importantes dimensiones.

El operativo se concretó en una propiedad ubicada en calle 20 de Septiembre y el acusado fue trasladado por los uniformados a una comisaría para prestar declaración y, oportunamente, presentar la documentación de esas armas. Garay quedó a disposición del fiscal Daniel Carniello, consignó N/A.

Verónica Macias Bracamonte, la pareja de Cacho Garay, lo denunció por violencia de género. De acuerdo al relato de la mujer, se produjo una fuerte discusión en la que tuvo que intervenir el personal de seguridad del hotel donde se hospedaban en Villa Carlos Paz, Córdoba, que aplicó todos los protocolos correspondientes y apartaron a Garay de la habitación.

El abogado de la mujer dialogó con Intrusos (América TV) y contó que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista y que había sufrido violencia física, económica y sexual. Verónica le envió un audio al periodista Pablo Layus, a través del cual manifestó: "Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien, y es un proceso esto, pero voy a hablar, quiero hablar para que se sepa la verdad".

Garay, de 68 años, antes de ser aprehendido, aseguró en su cuenta oficial de Facebook que es inocente y agradeció a sus fanáticos: "Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".

DETENCIÓN CACHO GARAY

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas".