Ángel de Brito furioso por el festejo de cumpleaños de la esposa del Presidente en pandemia

Ángel de Brito repudió con bronca la foto que salió a la luz del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yánez, en julio del 2020 cuando regía la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

"Acá estamos en una pandemia, todos creíamos que teníamos que cumplir con esas condiciones. El tema es que ellos no la cumplieron. Se cag... en los 110 mil muertos y en todas las familias", expresó el conductor de LAM, indignado, en plena nota con Matías Bagnato, quien perdió a su abuela durante la crisis sanitaria y no pudo despedirla.

Leer también: El Papa devolvió el cáliz que le regaló Fabiola Yañéz

La señora era el único familiar vivo de Bagnato, quien perdió a toda su familia en la triste y recordada masacre de Flores, a manos de un exsocio de su padre que le prendió fuego la casa, en la que murieron sus padres, sus dos hermanos y un amigo que había ido a pasar la noche.

"La foto que vimos ayer es obscena", dijo Matías. Y Ángel asintió: "Esto es injustificable. Y esta foto la vimos porque era un cumpleaños, obviamente, hubo mucho más".

Leer también: Mirtha anunció su regreso a la televisión

Con bronca por la visita a la Quinta de Olivos y por la celebración de la esposa de Alberto Fernández, De Brito agregó: "Uno ve esta foto y es un cumpleaños normal, fuera de la pandemia. No hay ni barbijo, ni distancia. Si ustedes leen el DNU que publicaron, en ese momento, no se cumple nada. No hay distancia, no hay barbijo, hay más de diez personas. No se podía ni 10 personas. No se cumple ni siquiera lo mínimo”.

"Es un delito y cabe una demanda penal. De eso se encargará quién se tenga que encargar. Pero lo que se ve en esta foto es la impunidad de ese momento y cómo nos tomaron el pelo todo el tiempo, no solo ese día de cumpleaños, durante toda la pandemia", finalizó Ángel de Brito, sumando su firme postura en medio de la resonante polémica.

Fuente: Ciudad Magazine