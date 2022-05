¿A cuánto está el final de la guerra entre Rusia y Ucrania?

Eugenio Ikan, ucraniano que vive en Santa Fe, comentó a e cómo analiza el conflicto bélico que ya lleva tres meses. Para el entrevistado, "Lo más importante de los últimos días es que gracias a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permitieron salir a los civiles de la ciudad de Mariupol. Eso va a facilitar mucho el trabajo del ejército ucraniano, porque les va a dar la libertad de acción al no tener el peligro de herir algún civil".

Según Ikan, Ucrania está recibiendo ayuda militar de todo el mundo. Por eso, tiene cosas más pesadas e importantes para el contrataque.

"Esto no va para largo, si revisamos ahora las tropas, Rusia trata de cortarle el acceso al Mar Negro a Ucrania. Pero no lo van a lograr, el ejército está avanzando contra la frontera rusa y el pueblo está resistiendo", afirmó.

"La otra buena noticia es que el señor Putin tiene cáncer de páncreas, esquizofrenia y Parkinson. Es un viejo loco y enfermo. Rusia no tiene tropas, los soldados no quieren ir a la guerra. Dejan las armas, no quieren hacer la guerra. En Rusia viven diferentes nacionalidades, y hay enfrentamientos entre sí. No tenemos un ejército ruso, tenemos un ejército de violadores y saqueadores", expresó por último.

Escuchar también audio completo: