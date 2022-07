Pichetto: “Si hay primarias seré precandidato a presidente de Juntos por el Cambio”

El líder de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Angel Pichetto, estará en Santa Fe el próximo jueves 7 de julio para la presentación de su reciente libro, Capitalismo o Pobrismo (esa es la cuestión), evento previsto para las 17 en el Salón de Conferencias del hotel Río Grande, ubicado en San Jerónimo 2580.

En la previa a su arribo a la capital provincial, Pichetto detalló que su escritura fue “un desafío intelectual de analizar la Argentina que viene y fundamentalmente plantear la salida por el lado del trabajo, la producción, bajar impuestos y modernizar las normas laborales, un conjunto de temas que hacen al país del futuro y no de los planes que siga consolidando el mundo de la pobreza”.

Además de la presentación, el dirigente acompañará un recordatorio al ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, a un año de su fallecimiento, mientras participará de un recorrido por diferentes pymes de la zona.

El encuentro del jueves, asimismo, servirá como excusa “para hablar de política y el futuro argentino, en la necesidad de coincidir en un programa desde Juntos por el Cambio, de unificar criterios y trabajar mancomunadamente para generar un proceso de cambio profundo”, dijo Pichetto al aire de Cadena OH!.

Silvina Batakis

Sobre la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y la flamante asunción de Silvina Batakis al mando de la cartera, Piechetto sostuvo que, durante 48 horas, “la Argentina estuvo sumida en la incertidumbre. La decisión de designar a Batakis en economía surge de un proceso de búsqueda y de algunos rechazos de figuras de mayor relieve, pero esto es lo que el Gobierno pudo. Vamos a ver cómo evolucionan los mercados y las expectativas respecto al dólar. Vamos a ver cuál es el plan que la ministra presentará a los argentinos. Yo no comparto para nada el tema de la asignación universal, me parece que es la consolidación de una visión de país uniformemente pobre que no le conviene a nadie. Yo creo en un capitalismo moderno, de generación de empleos, en bajar impuestos y en todo lo contrario a restricciones y cepos”, agregó.

Juntos por el Cambio

Respecto a su futuro político, Pichetto ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio como un espacio a consolidar: “Hace poco estuve reunido con sus principales dirigentes de la provincia de Santa Fe con los que hay un trabajo que nos vincula, sobre una Argentina que tiene que reafirmar la seguridad pública como un valor, la lucha contra el narcotráfico, cambiar la ley de Defensa y Seguridad Interior, por lo que hay un mundo de ideas que compartimos en la coalición opositora”.

Ante la posibilidad de competir como precandidato a presidente dentro del espacio, el Auditor General de la Nación dijo que su trabajo apunta a “consolidar la unidad de Juntos por el Cambio y si hay una lista de unidad vamos a estar acompañando, pero si hay primarias voy a estar participando y seré candidato”, cerró.

Escucha también la nota completa: