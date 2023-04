Néstor Gorosito se cruzó con un periodista durante al conferencia

En pleno Brigadier Estanislao López, Néstor ‘Pipo’ Gorosito tuvo un picante cruce con un periodista que lo cuestionó por el rendimiento de su plantel que no consigue resultados y marcha último en el presente torneo, tras el 0-0 con Atlético Tucumán como local.

Para introducir su pregunta, el colega insinuó que en su presentación como DT del ‘Sabalero’ Gorosito había sido ‘tribunero’ a lo que el entrenador lo cortó y respondió: "Te aclaro que no soy tribunero. La frase de la presentación no fue de tribunero. Te lo aclaro porque el primer día ya hiciste una pregunta para buscar mierda".

Tras lo dicho agregó: "Estoy trabajando, igual que cuando llegué. Voy viendo una mejoría, el equipo corre más, juega mejor, pero tenés que ganar. Ahora no se pueden cambiar los jugadores, me preocuparía mucho más seguir jugando como ante Gimnasia. Contra Newell's, Independiente y hoy merecimos ganar, para mí, pero puede ser que esté equivocado".

Siguiendo con su análisis dijo: “Uno entiende la molestia, nadie quiere ganar más que los jugadores, ni el hincha más fanático del mundo. Ganar te da más prestigio, ganás más plata, la única forma de salir es de esta forma y todos juntos. No conozco jugadores que con insultos jueguen mejor” y explicó: “Con Newell's merecimos ganar, hoy también, con Huracán también lo podríamos haber ganado con el gol de Pierotti. Lo que me preocupó más fue con Gimnasia de La Plata, pero son rachas que atraviesan los equipos. No es justo la cantidad de puntos que sacamos, hay una realidad y es que empatamos los cinco”.

Centrándose en el empate de esta tarde noche aclaró: "Durante 75 u 80 minutos fuimos superiores al rival, y a lo último terminamos muy desprolijos por la ansiedad, que a veces te hace apresurar los tiempos. Pero hoy tendríamos que haber ganado, erramos cinco o seis goles y fallamos un penal. En el primer tiempo no nos llegaron, a lo último nos llegaron por problemas nuestros. Desde que dirigimos es la primera vez que nos pasa, empatar cinco partidos, de los cuales tres o cuatro merecimos ganar. Nosotros también queremos ganar, no solo la gente. Es lógica la reacción de la gente, pero la entrega del equipo es total. Los chicos corren, se tiran de cabeza. Pierotti, todos. Dan lo mejor que tienen, hoy nos íbamos 1-0 en el primer tiempo pero no lo pudimos hacer. Pero a todos les queda el desorden del final".

Con info de Doble Amarilla - Sin Mordaza