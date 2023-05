Condenaron al presidente comunal de Intiyaco por homicidio, pero podrá ir por la reelección

El juez Martín Gauna Chapero halló culpable al médico y presidente comunal de Intiyaco, Fernando Antonio Roda, por el homicidio culposo de la menor Estefanía Altamirano de cuatro años, sucedido en 2015 en el pueblo del norte del departamento Vera.

La resolución firmada por Gauna Chapero sostiene: "se condena al médico por ser autor penalmente responsable de Homicidio Culposo, respecto al fallecimiento de Estefanía Altamirano, que ocurrió el día 16 de mayo de 2015, en concurso real /art. 55 CP), con Falsedad Ideológica de documento público (art. 293 CP), imponiéndole una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica por el término de seis años".

Además, el condenado deberá cumplir reglas de conducta como fijar domicilio y el contralor del patronato de liberados, tiene el médico desde ahora prohibición de acercarse o comunicarse de cualquier manera con las víctimas indirectas Alejandra Marcela Villanueva y Mario Alcides Altamirano.

El hecho

El deceso de la nena se remonta a la tarde-noche de 15 de abril, cuando en medio de un fuerte temporal fue llevada por su madre al Hospital «Dr. Luis E. Bentos» de Intiyaco con un fuerte dolor abdominal, un cuadro febril y náuseas.

En el centro de salud pública se encontraba de guardia el Dr. Roda, pero no en forma presencial, con lo cual tardó unos 20 minutos en llegar y atenderla. «Es un empacho», diagnosticó tras revisarla, le indicó un inyectable y gotas, y la mandó a la casa.

La niña regresó a su hogar en el paraje rural Colmena, a más de 10 kilómetros del nosocomio, junto con su madre, una tía y un primito de su misma edad que también había sido llevado a la consulta.

Al día siguiente, que sería fatídico, ante el agravamiento de los síntomas decidieron volver a llevarla al nosocomio, pero Estefanía se desvaneció y su madre debió pedir auxilio a dos albañiles que trabajaban en una obra vecina para que la trasladaran de urgencia en una camioneta.

Al igual que la vez la anterior, el médico no cumplía la guardia in situ, si no que debieron avisarle para que acudiera a lugar: cuando llegó una enfermera ya había tomado cuenta del fallecimiento de la niña.

Certificado de defunción

Estefanía dejó de existir ese 16 de mayo de 2015 y hasta el momento del juicio no había podido acreditarse la causa del deceso. Roda fue responsabilizado por haber retardado un año y medio la extensión del certificado de defunción de la menor, el cual fue confeccionado por el médico recién el 23 de noviembre de 2016 para ser entregado ante las oficinas del Registro Civil.

La acusación sostuvo y pudo probar que el certificado de defunción de Estefanía Altamirano contenía "falsedades», ya que el médico consignó en el escrito que la muerte fue producto de una gastroenteritis no atendida a tiempo y que la muerte se produjo en Colmena.

Aunque no pudo precisarse con exactitud, las hipótesis de los peritos apuntaron a que la niña murió producto de un sangrado en el aparato digestivo cuyo origen se desconoce, pero coincidieron en que no recibió la asistencia correspondiente.