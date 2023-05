Gabriel Heinze: "Once contra once fue parejo, con uno menos defendimos más bajo y el equipo lo supo jugar"

Newell's obtuvo una importante victoria ante Godoy Cruz en el Coloso y el técnico Gabriel Heinze rescató la tarea de su equipo al jugar más de media hora con un hombre menos. "Con uno menos empezamos a defender más bajo, pero después el equipo lo supo jugar", explicó.

"Once contra once fue un partido muy parejo. En el primer tiempo nosotros pudimos imponernos, ellos también en pasajes. Con uno menos empezamos a defender más bajo, fueron cinco o seis minutos desde la expulsión que no pudimos dar pases seguidos", analizó el Gringo.

También señaló que tener uno menos ante un equipo como Godoy Cruz es muy difícil: "Enfrentamos a un equipo muy bueno, es la primera vez que nos posicionan seis jugadores por delante, con gente técnicamente muy buena, era un partido muy complejo y sabíamos que lo íbamos a sufrir".

Sufrida y trabajada victoria de Newell’s ante Godoy Cruz para recuperar terreno en la Liga

Con la expulsión de Willer Ditta decidió sacar del equipo a Cristian Ferreira, que estaba siendo uno de los mejores. "Ellos jugaban mucho por banda, es Ferreira o el delantero centro, tenía que sacar un interno y de los tres los dos más defensivos eran Juan (Sforza) e Iván (Gómez)", explicó sobre su elección.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Heinze elogió el rendimiento del paraguayo Jorge Recalde, autor del primer gol. "Creo mucho en Jorge, se tenía que adaptar, venía de otro país. Le puso un sacrificio y una humildad tremenda, me gustan esos delanteros centro", dijo.

Y reveló que se planteó jugar con Recalde más retrasado y otro nueve: "Pero tengo que sacar a ese jugador interno que me gusta mucho, no sé si lo voy a hacer".

Por último, se refirió al presente del extremo Brian Aguirre, uno de los destacados de la selección argentina sub 20 en el Mundial: "Es muy lindo, primero quiero felicitar a los formadores. Me acuerdo las primeras palabras que tuve con Pomelo (Mateo). Después al entrenador de la selección argentina (Javier Mascherano) que lo está haciendo muy bien".

Con info de Rosario3