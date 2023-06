Unión visita a Atlético Tucumán en el debut del Kily González y buscará extender la racha positiva

Este viernes a partir de las 21:30hs , Unión visitará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la 22da fecha de la Liga Profesional en lo que será el debut de Cristián González como entrenador. El árbitro será Andrés Gariano..

Después de una semana ajetreada que vivió el Mundo Tatengue tras la partida repentina e inesperada de Sebastián Méndez y la expeditiva negociación de la dirigencia con el nuevo director técnico, el Rojiblanco debe concentrarse en este trascendental partido. El Decano es un rival directo en la lucha por no descender (está 24to con 21 puntos), por lo que si Unión consigue una victoria podrá sacar una distancia prudencial que le permita tranquilizarse de cara al final del campeonato.

En referencia al equipo, el miércoles pasado el Kily dirigió la primera práctica y probó con los mismos jugadores que venían siendo titulares en el ciclo anterior, siendo coherente con su idea de mantener la base como manifestó en conferencia de prensa. No obstante, tiene una baja sensible por la lesión de Franco Calderón, quién no se recuperó de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. El futbolista de 25 años es uno de los jugadores más regulares y uno de los baluartes en la defensa.

Probablemente, Oscar Piris sea su reemplazante. El último partido que jugó como titular fue en la derrota por 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín por la fecha 16 de la Liga Profesional. Previamente, el formoseño jugó 809 minutos y marcó el primer gol en la victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de la Plata por la fecha 6.

El resto del equipo son los mismos que le ganaron a Independiente por 3 a 0. También, el sistema táctico se repite.

Historial entre ambos equipos

Unión ganó 5

Atlético Tucumán triunfó en 3

Empataron 5

Último partido

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Marcelo González, Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia, Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Oscar Piris, Claudio Corvalán, Kevin Zenon; Enzo Roldán, Yeison Gordillo, Mauro Luna Diale; Jerónimo Domina e Imanol Machuca. DT: Cristian "Kily" González.