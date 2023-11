"Fueron a cazarme a mí y la ligó mi mamá", dijo el hijo de la mujer asesinada

El hijo de la mujer de 42 años asesinada en las últimas horas en Juan B. Justo al 8600, en la zona noroeste de Rosario, publicó un mensaje en las redes sociales para despedir a su madre, en el que aseguró que los tiradores fueron a buscarlo a él. También dijo haber estado siempre «del lado correcto». El 22 de julio de 2022 la casa donde vivía Lorena Vega había sido baleada. Además, habló el cuñado, que manifestó desconocer el móvil del crimen.

«Como te amo, viejita. Vos no te merecías irte así. ¿Qué quieren de mí? Yo nunca hice maldad a nadie, nunca entregué a nadie, nunca disparé a nadie, nunca saqué una vida a nadie. Siempre estuve del lado correcto y más firme y siempre la tuvieron conmigo. Pero esta vez se confundieron, fueron a cazarme a mí y la ligó mi mamá. Esta no se la llevan de arriba. En este barrio no se mueve una piedra sin que me entere”, escribió Álvaro P en Facebook.

Por su parte, el cuñado de Vega contó: «Escuché es que vinieron dos tipos en moto, una Twister blanca, llamaron, preguntaron por ella que estaba durmiendo. Abrió la ventana y tiraron nueve tiros. Uno creo que le dio en la columna. Estaba con la nena de cuatro años y el de 16”.Y, desconcertado, agregó: “Iba mucho a la iglesia; no se entiende por qué le pasó esto”.

Finalmente, sostuvo que no relaciona la balacera de la que fue blanco la vivienda de Juan B. Justo al 8600 el año pasado-que la mujer denunció- con el crimen.