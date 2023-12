Palermo apuntó contra Riquelme y desestimó la chance de dirigir a Boca en un corto plazo: "Una convivencia con Román no duraría nada"

Respecto a las esperanzas de que el camino del Titán y el del Xeneize se crucen en el corto plazo, el goleador fue realista sobre la situación. “No creo que me llame Román. No. Si lo hace es por un tema. No creo que me llame. Y si lo hace es por algún interés. Te soy sincero. Somos distintos y cuando vos sos distinto a otra persona no conectás, por más que quieras querer hacerlo por Boca. Porque Boca está por encima mío, de él, de Macri, de quien sea. Para qué le voy a mentir al hincha de Boca. No le generemos falsas expectativas a los hinchas de Boca con algo que yo no lo veo posible. Entonces, hoy te soy sincero, tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca. Y no me importa decirlo porque yo soy así de directo”, admitió Martín.

