Mercado de pases Leproso: Ignacio Astore bajó las aguas por el Colo Ramírez y reconoció que Banega está cerca

Newell's apunta a reforzarse fuerte en esta temporada. Juan Ignacio Ramírez y Éver Banega son los dos nombres que sobrevuelan el Mundo Leproso en estos momentos. Al respecto, Ignacio Astore, presidente del club, habló con los medios uruguayos y se refirió a las negociaciones por ambos futbolistas.

Por el lado del Colo, el titular del Rojinegro reconoció: "Larriera tiene como máxima prioridad a Ramírez. Hoy las posibilidades no están cercanas. Si no se da, iremos por otras opciones".

En referencia a la exigencia de la dirigencia de Nacional de pagar al contado, Astore indicó: "Si ellos quieren dinero cash que busquen otra institución, no es el formato de la institución pagar así. Cualquier jugador del fútbol argentino se paga en cuotas, con bonos y con objetivos".

"No sé quién dijo que Newell's no paga, pero la persona que lo dijo no conoce esta institución. Molesta lo erróneo del concepto, no es verdad" señaló acerca de las acusaciones de los directivos del bolso.

En el caso del mediocampista, el mandatario admitió: "Banega tiene grandes posibilidades". Según la información que trascendió este miércoles por la tarde, los directivos del Rojinegro y el futbolista están arreglando los últimos puntos del contrato. Restan detalles para concretar la transacción.