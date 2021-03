Causa Oldani: el bioquímico pide que le devuelvan los elementos secuestrados

Martín Durando, el abogado particular del bioquímico Alfredo Sadonio, imputado en la causa Oldani, que investiga el homicidio del empresario, había realizado un pedido de audiencia para este jueves, para que su defendido sea sobreseído de la investigación que encabeza el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Gonzalo Iglesias.

En la mañana de este jueves, la audiencia para el sobreseimiento de Sadonio fue suspendida por pedido de la defensa y porqu el fiscal Iglesias “continúa con la investigación”. El imputado, Alfredo Sadonio, dialogó con Mañana OH!, y contó cómo fue su detención: “En las Flores estuve diez días preso”.

Actualmente, Sadonio está imputado como autor penalmente del delito de homicidio doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego y por ser criminis causae), en concurso real con la coautoría del delito de robo, también doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda).

Tal imputación surgió luego de que uno de los acusados, Brian Nahuel Damiani, declaró como “colaborador” y contó a los investigadores que previo a ser cometido el robo y asesinato de Oldani, la banda fue hasta una farmacia ubicada de bulevar tres cuadras al norte por calle Belgrano para buscar los datos de donde cometer el asalto.

Sin embargo, los investigadores del OI apuntaron a una farmacia de calle Belgrano, pero cuatro cuadras al sur. En tanto, realizaron un identikit que arrojó resultados muy similares al rostro de Sadonio.

En base a trabajos de campo y escuchas telefónicas, los investigadores centraron al bioquímico como uno de los presuntos “autores intelectuales” por lo que solicitaron al fiscal poder realizar un allanamiento en el domicilio del barrio Candioti. Aquel pedido fue presentado por Iglesias ante el juez Busaniche que autorizó la inspección a la casa de Sadonio.

El 29 de diciembre, los miembros del Organismo de Investigaciones entraron a la propiedad del barrio Candioti sur y secuestraron computadores, pen drives, dinero en efectivo y distintos elementos relevantes para la causa. Por su parte, esposaron al bioquímico y lo pusieron a disposición de la Justicia. Sadonio quedó alojado en la una celda de la cárcel de Las Flores y dos días después fue imputado en tribunales por el fiscal Iglesias.

Finalmente, el 4 de enero, el juez Sergio Carraro dictó la prisión preventiva tras un acuerdo entre Fiscalía y defensa. Cuatro días después y luego de haber recopilado una serie de documentos que evidenciaron que Sadonio habría estado el día del crimen en Santa Fe, el abogado Durando solicitó una audiencia de control de la detención de carácter urgente para pedir la excarcelación. En medio de ello, se llevó además una rueda de reconocimiento en donde el imputado colaborador no logró identificar al bioquímico.

Fue así que ante el juez Jorge Patrizi, la defensa de Sadonio pidió que su defendido transite la causa afuera de la prisión. Tal pedido fue adherido por la entonces fiscal Ana Laura Gioria y luego admitido por el magistrado.

“Para hoy habíamos pedido una audiencia de sobreseimiento, pero se resolvió no tener la audiencia porque no teníamos elemento. Desde el 7 de agosto teníamos todos los teléfonos pinchados, de la farmacia, de mi casa, celulares y en la causa no aportaron nada de esa investigación”, contó Alfredo Sadonio.

En este sentido, el acusado también expresó que le “sorprendió con la rapidez que actuaron para ir a mi farmacia, que no cumplía con ninguna de los datos que habían dado”. “Yo no conocía a Oldani. No sabía dónde estaba el comercio de Oldani”, añadió luego.

Aquella resolución causó sorpresa no solo en la opinión pública sino también en la propia querella que una vez concluida la audiencia destapó que uno de los cargos que tenía la Fiscalía contra Sadonio era una serie de entrecruzamientos telefónicos pero que los mismos “no estaban en la causa”.

Con el paso de las semanas, se confirmó que aquel vínculo entre Sadonio con uno de los miembros de la banda jamás existió y que todo se debía a un “error humano” por parte de uno de los integrantes del Organismo de Investigaciones.

“A mí me imputan como que yo le di los datos a los que fueron al local de Oldani. El fiscal primero le pidió al juez el allanamiento y mi detención. Esto no puede pasarle a nadie, no puede ser que un fiscal vaya a un juez y le firme una orden sin preguntarle quien es”, manifestó el bioquímico.

Por otro lado, Sadonio contó cómo le afectó a la familia esta situación y a él personalmente: “Nosotros somos una familia de bien. Mi madre que tiene 89 años no puede entender por qué estuve preso. Ni yo ni mi familia lo entiende”. “Uno jamás espera esto, nos ha afectado emocionalmente, tengo hipertensión, estoy tomando pastillas, voy al psiquiatra. Es toda una familia que está sufriendo. En este momento lo único que pienso es empezar a sanar estas heridas. Tengo el peso de ser un imputado en la causa. Yo lo que quiero es un sobreseimiento”, agregó Sadonio.

Por último indicó que “la audiencia se suspendió porque el fiscal alude a que todavía está investigando. El fiscal es Iglesias ha perdido objetividad”. “Acá hay un tema de no querer reconocer el error que se cometió conmigo, y con toda mi familia”, cerró.

Escuchar también nota completa: