Los padres de Gerard Piqué salieron en defensa de Shakira

Mientras Gerard Piqué se muestra de la mano con su nueva novia, Clara Chia Martí, Shakira se refugia en el cariño de sus hijos.

En medio del romance del deportista con la joven y de la tristeza de la cantante por su reciente separación, la familia de él se expresó. Según Jimena Grandinetti en Arriba Argentinos, la madre y el padre del deportista querrían que se reconciliara con Shakira.

"Shakira está bastante triste con esta noticia. Está haciendo todos los trámites lo más rápido posible para mudarse a Estados Unidos y, en el medio, Piqué le presenta esta nueva novia a los papás"...

"Los papás del jugador le dijeron: 'No, no, no. No queremos saber nada con esta otra. Sólo queremos a Shakira'", sentenció la periodista.

Fuente: Ciudad Magazine