Garcés no se presentó al entrenamiento y crecen las chances de su partida a España

Este lunes por la mañana, Facundo Garcés no se presentó en el predio 4 de junio en el comienzo de la segunda semana de pretemporada. Por culpa de esta decisión, crecen las chances de su salida.

En las próximas horas, el defensor se reunirá con los dirigentes de Colón para definir su futuro. En principio, hoy comunicó su ausencia y fue autorizado por el cuerpo técnico.

Vale recordar que el zaguero tiene una oferta en sus manos proveniente del Alavés. Los españoles muestran un alto interés y la propuesta es por el 70% de la ficha. El futbolista ve con buenos ojos seguir su carrera en el Viejo Continente.

Ábila, en la mira de un grande de Chile

Por su parte, el delantero está en la órbita de la Universidad de Chile. Según los medios de aquel país, Wanchope fue ofrecido a la dirección deportiva de los universitarios, que no miran con malos ojos la opción de contratar al goleador de 34 años.

Iván Delfino tiene la intención de contar con Ábila, no obstante el propio mandamás del Rojinegro, Víctor Godano, admitió que no le cerrarán las puertas aunque tenga contrato hasta 2025. Todo indica que no seguirá en Santa Fe.